» Fortaleza vence mais uma em casa e assume 2ª colocação

CAIU NO CASTELÃO… Em bom jogo, Fortaleza venceu o Criciúma por 1 a 0, na Arena Castelão. A partida foi válida pela 22ª rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor ultrapassa o Flamengo e fica na segunda posição do Brasileirão, momentaneamente.

O primeiro tempo do duelo entre Fortaleza e Criciúma foi marcado por chances de gol, mas as redes permaneceram intactas, com o placar empatado em 0 a 0 ao intervalo O Fortaleza começou a partida com muita intensidade, pressionando o Criciúma desde os primeiros minutos. Na sequência, o time visitante equilibrou o confronto e ofereceu perigo.

O Fortaleza abriu o placar no início do segundo tempo com um gol de Moisés, após cruzamento de Pikachu. Felipe Jonatan criou outra chance para o Fortaleza, enquanto o Criciúma respondeu com um chute de Meritão por cima do travessão. Allano e Bolasie também tiveram boas oportunidades, e Pikachu quase fez o segundo gol de cabeça.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, às 19h, no Gigante de Arroyito. O Tricolor visita o Rosario Central pelas quartas de final da Sul-Americana.