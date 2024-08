» Com gol polêmico, Fortaleza empata com o Rosario, na Argentina

PARA DECIDIR NO CASTELÃO

No Gigante de Arroyito, o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Rosario Central e leva um bom resultado para o jogo de volta. O duelo foi bastante movimento, principalmente, nos primeiros minutos e foi válido pela ida da oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Fortaleza abriu o placar aos 2 minutos com um gol de falta de Marinho, que foi substituído por Pikachu após sentir dores. Sández empatou para o adversário aos 6 minutos após um escanteio. O primeiro tempo foi disputado, com ambas as equipes controlando a posse de bola e criando chances, incluindo uma bola no travessão de Pedro Augusto. A reta final foi marcada por muitas faltas e cartões amarelos.

O segundo tempo teve poucas chances para ambos os lados e muitas faltas. A melhor oportunidade do Leão foi aos dois minutos, com uma cobrança de falta de Breno Lopes que quase resultou em gol. O jogo se concentrou no meio-campo, com as equipes recorrendo às faltas para conter os contra-ataques.

Leão volta a campo no sábado, às 18h30, contra o RB Bragantino. O jogo é válido pela 23ª rodada da Série A e acontece no Nabi Abi Chedid