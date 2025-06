» Pedro Augusto deixa Fortaleza e acerta com o Sport

O Fortaleza anunciou oficialmente a rescisão de contrato com o volante Pedro Augusto. O jogador, que tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2026, acertou com o Sport de forma definitiva e foi anunciado oficialmente como jogador do clube pernambucano nesta terça-feira (24) e já treina com os novos companheiros.

Pelo Leão do Pici, Pedro Augusto disputou 71 jogos e contribuiu com uma assistência, além de ter sido campeão da Copa do Nordeste 2024. Mas, o momento mais marcante da sua passagem é a perda do penalti decisivo contra a LDU, pela final da Copa Sul-americana em 2023. Parte da torcida nunca foi favorável a sua permanência no clube após este episódio.

Em post de despedida, o jogador usou as redes sociais para agradecer ao clube: “Saio feliz por todo aprendizado e experiências vividas nestes anos. Altos e baixos, erros e acertos, e o orgulho de ter vestido as cores do Laion. Obrigado a todos que torceram por mim, e para mim.“, escreveu. O volante privou os comentários da postagem no Instagram.