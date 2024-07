» Ceará goleia Botafogo-SP e encosta no G4 da Série B

Em uma atuação de gala, o Ceará aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP. O jogo aconteceu na Arena Castelão e foi válido pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, o Vovô sobe para a 8ª posição com 25 pontos e fica a apenas dois pontos do G4.

O Ceará dominou o jogo, explorando o lado direito da zaga do Botafogo. O time marcou três gols nessa área: Pulga abriu o placar aos 21 minutos, Saulo Mineiro ampliou dois minutos depois, e Aylon fez o terceiro aos 32. O Botafogo reagiu apenas após o terceiro gol, diminuindo o placar com um gol de Alexandre Jesus aos 42 minutos.

Na segunda etapa, o Ceará continuou demonstrando sua inspiração ofensiva e anotou o quarto gol com Lourenço. Em uma boa jogada aos 8 minutos, Saulo Mineiro ajeitou a bola para o meio-campista chegar chutando firme no canto.

O Ceará volta a campo no domingo, fora de casa, às 18h30, em confronto direto contra o América-MG, na Arena Indepedência.