Fortaleza vence 12ª seguida em casa e cola na liderança - TV Jangadeiro

Fortaleza vence o Cuiabá por 1 a 0 e fica a dois pontos do líder Botafogo. O jogo contra o Dourado aconteceu na Arena Castelão e foi válida pela 28ª rodada da Série A.

Na etapa inicial, o Fortaleza dominou a Arena Castelão, finalizando cinco vezes e abrindo o placar perto do fim com um gol de Hércules, após falha na defesa do Cuiabá. O Cuiabá adotou uma estratégia defensiva, focando em contra-ataques, mas teve poucas oportunidades de marcar.

O Cuiabá perdeu uma grande chance de gol logo no início com Isidro Pitta, que se atrapalhou na finalização. O Fortaleza respondeu com um cabeceio de Kuscevic e manteve a pressão no ataque, quase ampliando com Kervin Andrade. Apesar das tentativas do Cuiabá, como o chute fraco de Matheus Alexandre, o jogo ficou marcado por erros de finalização. No final, o Fortaleza venceu por 1 a 0.

O Leão volta a campo contra o Grêmio, fora de casa, na sexta-feira (4), às 21h30.