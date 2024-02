Barceló marca e Ceará bate a Juazeirense pela Copa do Nordeste

Deu pro gasto. O futebol que o time reserva do Ceará apresentou diante da Juazeirense neste domingo (4), foi o suficiente para vencer na rodada de abertura da Copa do Nordeste. O centroavante Facundo Barceló foi eficiente e fez o gol da vitória (0-1) alvinegra, no Adauto Moraes.

O primeiro tempo foi morno, quase frio. Devagar, quase parando. De marcante mesmo só a bola na trave que a equipe mandante acertou com a finalização de Pedro Henrique acertou, assustando o goleiro Richard. A única finalização do Vovô foi longe da meta.

O técnico Vagner Mancini parece que deu um choque no vestiário e, logo nos primeiros segundos do segundo tempo, deu para perceber um Ceará com mais vontade. Não à toa o gol da partida aconteceu com nove minutos.

Numa assistência de manual do volante Guilherme Castilho, o centroavante uruguaio Facundo Barceló testou como manda o figurino e marcou o gol do Vovô. O Ceará teve controle da partida, sem ser muito exigido. Mas, não mostrou que queria fazer mais.

No fim da partida, se viu uma Juazeirense a seu modo e condições técnicas assustando o time alvinegro. Richard foi exigido e salvou o gol de empate. Menção honrosa para o goleiro e para Castilho, que fez um jogo, mandando recado para o técnico Vagner Mancini.