No Castelão cheio, Ceará vence Operário e se aproxima do G4 - TV Jangadeiro

Em um Castelão lotado, o Ceará fez a alegria da torcida alvinegra neste domingo (8). O Alvinegro venceu o Operário por 2 a 0, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. O resultado deixa o Vovô na 5ª colocação, a três pontos do G4.

O primeiro tempo foi de poucas chances de ataque. O Ceará, apesar de estar bem postado em campo, teve dificuldade pra finalizar no gol. Já na reta final da etapa, em boa jogada do Alvinegro pela esquerda, Erick Pulga cruza pra área, o goleiro Rafael Santos falha e Aylon mandou para o fundo das redes. O Vovô foi para o intervalo com a vantagem.

Na segunda etapa, o Operário caiu de rendimento e o Ceará teve mais espaços para criar. Aos 17′, Saulo Mineiro teve chance, mas Rafael Santos defendeu. No rebote, De Lucca também finalizou para mais uma defesa do goleiro do Fantasma. Aos 27′, Recalde arriscou de longe e novamente Rafael defendeu. Logo depois, em jogada pela direita, Lucas Rian cruzou e Erick Pulga, de cabeça, encobriu o goleiro para marcar o segundo gol alvinegro na partida.

O Operário ainda descontou no fim da partida com Daniel Lima. O goleiro Rafael Santos foi expulso após falta, o que gerou uma confusão em campo. Saulo Mineiro levou segundo amarelo e foi expulso.

Na busca pelo G4, o Ceará volta a campo no próximo domingo (15) para enfrentar a Chapecoense, fora de casa.