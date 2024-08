» No Castelão, Ceará sofre gol no fim, perde para o Mirassol e se distancia do G4

Na Arena Castelão, o Ceará perdeu para o Mirassol por 2 a 1 neste sábado (17) e se distanciou do G4 da Série B. As equipes se enfrentam pela 21ª rodada do campeonato.

O Ceará teve um bom desempenho no primeiro tempo, mas não conseguiu colocar isso no placar. A primeira chance foi com chute de Lucas Rian com um minuto de jogo. Mas, logo aos 6′, após cobrança de falta, Luiz Otávio aproveitou de cabeça pra colocar o Mirassol na frente. Depois, o ataque alvinegro não conseguiu converter em gols as boas chances que criou na etapa. A melhor foi com Lucas Rian, aos 26′, quando mandou uma bola na trave. O Mirassol conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

Na etapa final, o Ceará continuou insistindo no gol. Aos 14′, Muralha fez uma grande defesa após finalização de Aylon. No minuto seguinte, foi a vez de Pulga tentar e parar no goleiro adversário. Aos 22′, Muralha espalma após cruzamento de Saulo e na sobra, Richardson manda pra fora. Foi aos 27′ que, de tanto tentar, o Alvinegro conseguiu o empate. Novamente Muralha defende finalização de Aylon, mas no rebote, Saulo desvia e o camisa 11 deixa tudo igual. O Ceará ainda ficou com um a menos na reta final, após Matheus Felipe receber o segundo amarelo e ser expulso. Até que, nos acréscimos do segundo tempo, pênalti para o Mirassol e Léo Gamalho garante a vitória da equipe.

Com o resultado, o Ceará segue com 29 pontos e é o 9° colocado do campeonato. O Vovô volta a campo na próxima quarta-feira (21) para enfrentar o CRB, fora de casa.