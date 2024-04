Funcionário é morto a tiros e tem a cabeça decapitada dentro do IJF, em Fortaleza - TV Jangadeiro

Um funcionário do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, foi morto a tiros e teve a cabeça decapitada na manhã desta terça-feira (23), nas dependências da unidade. Outra pessoa também ficou ferida.

Um vídeo mostra o momento em que funcionários ficam sabendo da morte do colega, identificado como Mizael.

Também circula na internet uma foto que mostra a vítima com a cabeça ao lado, no refeitório do hospital.

De acordo com testemunhas, foram ouvidos disparos e, em seguida, houve correria. Outra pessoa também foi baleada e levada ao centro cirúrgico.

O suspeito fugiu logo após o crime.

Em nota, a direção do hospital informou que “as famílias das vítimas estão sendo acolhidas e a situação está sendo acompanhada pelos órgãos de segurança, que está recebendo todo o apoio para as investigações”. Os dois funcionários eram do setor de alimentação da unidade.

Os atendimentos aos pacientes seguem sendo realizados sem interrupção.