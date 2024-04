Fortaleza vence Potosí no Castelão e segue na liderança do grupo na Sula - TV Jangadeiro

Superior, o Fortaleza conquista vitória tranquila sobre o Nacional Potosí por 5 a 0. O jogo válido pela segunda rodada da Copa Sudamericana aconteceu na Arena Castelão. Com duas vitórias, o Leão é líder do Grupo D da Sula.

O Fortaleza começou a partida superior ao Nacional. Com menos de 5 minutos, o Tricolor chegou com perigo com Pacheco e Lucero. A pressão tricolor surtiu efeito. Aos 13′, Hércules fez um golaço para o Leão e colocou o time cearense na frente. O Leão seguiu em cima até que aos 16′, Lucero ampliou o placar do jogo. Só dava Fortaleza. Lucero, aos 38′, marcou o terceiro da vitória parcial no primeiro tempo.

No segundo tempo, o jogo seguiu com o mesmo enredo. O Leão pressionava a frágil equipe boliviana. Pikachu, aos 3′, marcou o quarto gol. Na sequência foi a vez de Imanol Machuca deixar o dele após jogada individual.

O Leão volta a campo no sábado, às 21h, contra o São Paulo, no MorumBIS, pela primeira rodada do Brasileirão Série A.