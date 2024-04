Fortaleza vence o Trinidense e larga com o pé direito na Sudamericana 2024 - TV Jangadeiro

Fora de casa, no Defensores del Chaco, o Fortaleza venceu a equipe do Trinidense por 2 a 0. A partida foi válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sudamericana.

O Fortaleza começou o jogo com tudo. Logo aos 4 minutos, Machuca fez boa jogada e serviu Galhardo, que abriu o placar para o Leão. Superior ao frágil Sportivo Trinidense, o Tricolor colocou em campo a qualidade. Várias chances foram criadas. Pochettino e Galhardo colocaram bolas na trave. Muito volume de jogo e de chances que não foi traduzindo em mais gols. Fim do primeiro e tudo empatado sem gols.

Logo no começo do segundo tempo, Machuca perdeu mais uma boa oportunidade. Na sequência, o time paraguaio até ensaiou uma reação em uma sequência de escanteios, mas nada de mais perigo. O Tricolor foi baixando o nível da atuação e permitindo que o time da casa fosse acreditando na possibilidade de um empate. No fim das contas, foi o Fortaleza quem alterou o placar. Pikachu deu números finais a partida.

O Leão volta a campo neste sábado (6), às 16h40, contra o Ceará na grande final do Campeonato Cearense