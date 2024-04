Ceará perde para o Mirassol e segue sem vencer na Série B - TV Jangadeiro

Pela 2ª rodada da Série B, o Ceará perdeu para o Mirassol por 3 a 2. O Alvinegro começou perdendo por 2 a 0, buscou o empate, mas sofreu o terceiro gol na reta final. O jogo aconteceu no estádio Maião. Com apenas um ponto em dois jogos, o Vovô fica na 15ª posição da competição.

No começo da partida, um confronto equilibrado e com muitos erros dos dois lados. A primeira boa chance foi aos 8 minutos, quando Fernandinho, do Mirassol, cruzou com perigo. A bola passou por toda a extensão da área, mas ninguém desviou. Aos 16 minutos, o Ceará chegou pela primeira vez. Boa troca de passes e Aylon, de bicicleta, finalizou próximo ao gol. Entretanto, foi o Leão Paulista quem chegou ao gol. Fernandinho fez jogada individual e abriu o placar no Maião. Na sequência, o Vovô respondeu com Lourenço, mas Muralha fez boa defesa. O Alvinegro cresceu no jogo. Aos 38 minutos, Aylon, apareceu de novo, e carimbou a trave. No final da primeira partida. O Mirassol ampliou com Gabriel depois de uma falha do lateral-esquerdo Paulo Vitor.

No segundo tempo, o time paulista veio jogando atrás da linha da bola. Já o Ceará, com a entradas de Janderson e Bruninho, melhorou e tinha total domínio do jogo. Janderson, aos 20′, aproveitou chance e diminuiu para o Vovô. Na sequência, Lourenço deixou tudo igual no marcador. Porém, o Mirassol foi valente e chegou ao terceiro gol com Danielzinho, de falta.

Ceará volta a campo contra o CRB nesta quinta-feira, pela 3ª fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 20h.