Fortal terá via exclusiva para não atrapalhar trânsito no entorno do Aeroporto - TV Jangadeiro

O acesso ao Fortal deve acontecer por via exclusiva para as pessoas que vão participar do evento, enquanto as outras vias ficarão livres para quem vai se deslocar ao Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Também está prevista a proibição de utilização de drones, canhões de luz ou lasers para não atrapalhar o fluxo das aeronaves no Aeroporto de Fortaleza e na Ciopaer.

O acordo foi feito após uma reunião realizada nesta segunda-feira (29) entre a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), representantes da Polícia Federal, da Fraport – empresa que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza – e do Fortal, para alinhar a segurança e as ações necessárias para a viabilidade do evento.

A organização do evento, que está marcado para os dias 18 a 21 de julho de 2024, anunciou a mudança de local da programação para o bairro Aeroporto, onde também está a sede da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer/SSPDS) e o terminal aeroportuário.

“Tratamos de assuntos relacionados à segurança pública, principalmente no entorno do evento, de forma que a Ciopaer, o Aeroporto de Fortaleza e outros órgãos que atuam naquela região consigam funcionar normalmente”, explicou o secretário da SSPDS, Samuel Elânio.

Outros encontros devem acontecer para o alinhamento do planejamento operacional das Forças Estaduais de Segurança e órgãos parceiros, com a finalidade de garantir a segurança dos foliões e o funcionamento da Ciopaer/SSPDS e Aeroporto de Fortaleza.