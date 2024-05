Enem 2024: confira as datas das inscrições, provas, isenção e resultados - TV Jangadeiro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. O cronograma completo foi divulgado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.

Os alunos deverão se inscrever entre 27 de maio e 7 de junho, na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante). A taxa de inscrição, de R$ 85, pode ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito.

O pedido de isenção para a taxa de inscrição encerrou-se em 26 de abril. Na Página do Participante, o estudante poderá conferir se a solicitação foi aceita ou não. Mesmo os alunos que conseguiram a gratuidade também precisam realizar a inscrição na prova, como os demais.

🗓️ A divulgação do gabarito está marcada para o dia 20 de novembro. Enquanto o resultado do Enem 2024 será no dia 13 de janeiro de 2025.

Durante as inscrições, os participantes têm a opção de solicitar tratamento pelo nome social e/ou atendimentos específicos. Os estudantes devem indicar, por meio de laudo médico, quais são as assistências necessárias. É possível pedir uma hora a mais para resolver questões.

Serão contemplados para receber atendimento pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física e intelectual (mental), surdez, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e discalculia.

👨🏽‍💻 COMO SE INSCREVER?

Passo 1: Acesse a Página do Participante e cadastre o número do CPF e informações pessoais.

Passo 2: Selecione o estado e município onde deseja fazer a prova.

Passo 3: Escolha se prefere responder às cinco questões de língua estrangeira em inglês ou em espanhol.

Passo 4: Se o candidato não tiver cadastro e senha no Gov.br, é preciso criar na página: https://sso.acesso.gov.br/

Passo 5: Envie uma foto conforme as instruções fornecidas.

Passo 6: Conclua a inscrição e fique monitorando sua situação pelo site.

📚 Ah, não esqueça de salvar o post para ficar atento às datas!