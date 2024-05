Famosos se mobilizam para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

Celebridades estão se mobilizando para ajudar as pessoas que estão sendo afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana. Os influenciadores digitais Virginia Fonseca, Eliezer e a cantora Luisa Sonza, por exemplo, foram alguns que usaram as suas redes sociais para demonstrar apoio aos moradores das regiões afetadas e divulgar campanhas solidárias.De acordo com o governo do estado, que declarou estado de calamidade pública, na noite da última quarta-feira (1°), mais de 100 municípios foram impactados pelo temporal. Ao todo, 13 pessoas morreram e ao menos 21 estão desaparecidas.

Por meio de um story, no Instagram, a influencer Virginia Fonseca afirmou que pretende ajudar as regiões afetadas, revertendo todos os lucros de sua empresa de cosméticos, a Wepink, para as vítimas — Além de orações, que são bem importantes para orar e pedir a Deus misericórdia para ajudar essas famílias que estão passando por dificuldade, já fui atrás de algumas cidades — disse a influencer, que acrescentou que divulgará vaquinhas de campanhas solidárias em suas mídias sociais.Eliezer também demonstrou apoio às pessoas que foram impactadas pelos temporais.

Ele tem divulgado o link da campanha solidária organizada pelo Instituto Vakinha, o Pretinho Básico e o Badin Colono, que até o início desta tarde havia arrecadado cerca de R$ 440 mil. “O Rio Grande do SUL passa por mais um período de enchentes e a situação está muito séria, muito complicada. A situação está caótica” disse o ex-BBB, pedindo para que os seguidores também doassem. Outra que usou da visibilidade que tem para demonstrar solidariedade foi a cantora Luisa Sonza, que compartilhou uma campanha organizada pela CUFA (Central Única das Favelas) do Rio Grande do Sul.