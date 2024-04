Claudia Leitte revela como descobriu diagnóstico de TDAH - TV Jangadeiro

A cantora revelou em entrevista ao podcast PodDelas na última quinta-feira (4), que descobriu que tinha TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) após um surto durante a pandemia da covid-19, quando teve que se isolar.”Eu sou muito criativa, muito espontânea, muito impulsiva e isso não cabe em uma pandemia. Eu surtei, eu fiquei o avesso do que sou, tinha vontade de chorar o tempo inteiro. Eu ia gravar e não conseguia conter a emoção”, disse.

A artista também revelou que sempre foi preconceituosa com saúde mental e que sua mãe sempre dizia “meu psicólogo é Deus”, mas que decidiu buscar uma ajuda profissional. A partir dessa decisão que a famosa recebeu o diagnóstico. Atualmente, Claudia está tratando o transtorno com neuromodulação, um moderno procedimento cirúrgico para estimular o cérebro. A cantora explicou ainda, de que forma a condição impactou sua vida. “Você sabe que eu tive o diagnóstico de TDAH tardio, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pois eu comecei a me compreender mais, porque eu penso tanto e quando você fala alguma coisa, meu pensamento tem vários desdobramentos, não consigo ficar quieta. Isso me trouxe ternura pra me olhar, tomei uma consciência de mim pra mim mesma”, exemplificou.