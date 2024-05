"ENEM dos concursos" é adiado no país inteiro após temporal no Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

Prevista para ocorrer neste domingo (5), a prova do Concurso Público Nacional Unificado, popularmente conhecido como “Enem dos Concursos”, foi adiada no país inteiro após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul. A nova data para a aplicação do exame não foi divulgada.

A suspensão apenas no Rio Grande do Sul é juridicamente frágil. O reagendamento do certame custará aproximadamente R$ 50 milhões aos cofres públicos, de acordo com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social.

“São mais de 2,5 milhões de inscritos em todo o País. A princípio, a ideia de suspender o concurso só para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, é muito questionável. A hipótese que existiria é a suspensão total do concurso, a não ser que haja alguma decisão judicial nesse sentido”, comentou nesta sexta-feira (3) antes do adiamento.

Ao todo, 86 mil pessoas se inscreveram para realizar o concurso no Rio Grande do Sul. A prova seria aplicada em 10 municípios gaúchos.