Elmano assina decreto que reduz ICMS para setor de vestuário e confecção - TV Jangadeiro

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta quarta-feira (17), dois decretos que favorecem o setor de confecção e vestuário cearense. Um deles reduz, em média, 10% a carga tributária do segmento. O evento aconteceu na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

“Assinamos dois decretos pedidos por empresários. Fizemos correções na nossa carga tributária, uma delas tirando Pis/Cofins do cálculo do ICMS para ajudar empresários do setor vestuário. Nossa vinda aqui [à CDL] é um gesto de que estamos sempre abertos para negociar com o setor empresarial e fazer mudanças necessárias para o empreendedor investir mais e gerar mais empregos no Ceará”, destacou o governador em entrevista exclusiva à Rádio Jangadeiro BandNews FM.

Elmano também assinou outro decreto que traz uma revisão das cargas do ICMS aplicáveis às operações praticadas pelo segmento, para equilibrar a competitividade.

As correções na carga tributária atendem à demanda de interesse do comércio cearense e devem estimular a economia local, beneficiando diretamente o consumidor.

De acordo com o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, as mudanças devem aquecer o setor. “Certamente, nós vamos gerar mais empregos e renda com essas duas correções”, acredita.