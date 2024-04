Passageiro morre ao cair de viaduto da Aguanambi após reagir a assalto - TV Jangadeiro

Um passageiro de ônibus morreu após cair do viaduto da Aguanambi, em Fortaleza, na noite de segunda-feira (1º). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele entrou em confronto com um bandido que anunciou o roubo no coletivo.

O embate resultou na queda do suspeito, um homem de 25 anos, e do passageiro, após a porta do veículo se abrir. A vítima, cuja identidade não foi revelada, faleceu no local.

O assaltante, autuado em flagrante por roubo seguido de morte, já tinha antecedentes criminais relacionados a roubo. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, onde permanece sob custódia policial.

Um inquérito foi instaurado no 10° Distrito Policial e posteriormente transferido para o 25º DP, delegacia responsável pela região. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram mobilizadas para investigar o caso.