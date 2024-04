De perfume à moda fitness: Fundação do Rim realiza 5° edição do Outlet Bem Bazar - TV Jangadeiro

Fortaleza recebe, nos dias 2 e 4 de maio, a 5ª edição do Bem Bazar, uma iniciativa da Fundação do Rim. O objetivo é arrecadar recursos para dar continuidade dos projetos da instituição voltados para pacientes renais crônicos em situação de vulnerabilidade social.

O evento acontece das 10h às 19h, no salão Humberto Cavalcante do Ideal Clube, localizando na Av. Monsenhor Tabosa, 1381, no bairro Meireles, em Fortaleza.

O bazar vai reunir:

👠 Sapatos masculinos e femininos

🧴 Perfumes

💄Maquiagem

👔 Moda masculina

👗Moda feminina

👟 Moda fitness

🩱 Moda praia

Segundo o presidente da fundação, o médico nefrologista Dr. Paulo Mota, existem outras formas de contribuir com a Fundação do Rim além do bazar.

💬 “Baixando o aplicativo chamado Sua Nota Tem Valor, você se cadastra e aponta a Fundação do Rim como beneficiária. A cada compra que você fizer, faz a inclusão do cupom fiscal no seu imposto de renda. Então, uma ‘partezinha’ vai para a fundação, mas somando muitas partes pequenininhas, acaba sendo um valor interessante”, explicou o presidente da fundação em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7.

A Fundação do Rim é uma organização social sem fins lucrativos fundada há 15 anos. A instituição busca promover ações de prevenção da doença renal, bem como a reinserção social das pessoas em tratamento