Nutricionista denuncia assédio sexual dentro de elevador de prédio comercial na Aldeota - TV Jangadeiro

Uma nutricionista denuncia ter sofrido assédio sexual dentro do elevador de um prédio comercial, localizado no bairro Aldeota, na área nobre de Fortaleza.

O caso ocorreu em 15 de fevereiro e foi registrado por câmeras de videomonitoramento.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito apalpa as nádegas da vítima, que estava saindo do elevador.

Após a ação criminosa, o homem aperta os botões rapidamente para fechar a porta do elevador. Em seguida, ele corre até o estacionamento e foge do local.

A vítima estava saindo do trabalho quando foi atacada. “Eu estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não bastou”, comentou em publicação nas redes sociais.

Com lágrimas nos olhos e visivelmente abalada, a nutricionista foi amparada por colaboradores do prédio comercial, de acordo com os advogados.

A vítima registrou um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

“Em nome de tantas outras mulheres que são diariamente vítimas de situações como essa, não quero e nem vou deixar essa situação impune. Por isso todas as medidas judiciais, civis e criminais já estão sendo tomadas”, afirmou por meio de assessoria jurídica.