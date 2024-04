Com gol no fim, Ceará perde para o Sport e está eliminado da Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Na Arena de Pernambuco, o Ceará foi valente, mas perdeu para o Sport por 2 a 1. Com o resultado, o Vovô foi eliminado nas quartas da Copa do Nordeste.

Logo no começo do jogo, o Sport chegou com perigo com Alan Ruiz, que cobrou falta para boa defesa do goleiro Richard. O Sport jogando em casa iniciou pressionando o Vovô, mas sem chances claras. Aos poucos, o Alvinegro foi crescendo no jogo e equilibrou as ações com o passar do tempo. Entratanto, aos 27′, a primeira grande oportunidade com Romarinho, mas Richard fez um milagre. O Leão da Ilha voltou ter superidade. Lucas Lima botou uma bola na trave, na sequência da jogada, aos 43′, Felipinho fez um golaço e abriu o placar da partida.

No segundo tempo, o time pernambucano seguiu levemente superior. Aos 6′, Richard fez mais uma boa defesa no chute de Alan Ruiz. Mancini promoveu três mudanças no time e o Ceará foi pra cima. Erick Pulga chegou duas vezes com muito perigo, numa delas chutou pra fora e na outra Thyere cortou a bola que iria para o gol. Matheus Bahia fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Jorge Recalde, que foi uma das mudanças, empatar o jogo. Na reta final, Rafael Thyere marcou o gol da classificação do Sport.

O Ceará volta a campo contra Goiás na Arena Castelão. O jogo ainda não tem data e horário definido.