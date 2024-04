Ceará lança serviço para abertura de empresas pelo WhatsApp - TV Jangadeiro

O Governo do Ceará vai lançar, nesta terça-feira (23), o serviço “Empresa Mais Simples: Abre no Zap”. A iniciativa vai possibilitar a formalização de negócios no Ceará pelo WhatsApp, tornando o estado pioneiro na oferta do serviço.

A abertura de empresa pelo aplicativo ocorre por meio de uma conversa, com linguagem simples, entre o cidadão e um bot, que fará perguntas para guiar o empreendedor até a conclusão do registro da empresa.

O serviço poderá ser acessado por meio do contato 3108-2920 no WhatsApp.

A novidade será anunciada pelo governador Elmano de Freitas durante reunião do Conselho Estadual das Micro e Pequenas Empresas, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.