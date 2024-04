Cagece é autuada por despejo irregular de esgoto na Avenida Beira Mar - TV Jangadeiro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi autuada, nesta sexta-feira (26), por despejo irregular de esgoto na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O vazamento liberou resíduos e substâncias, de acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Moradores da região afirmaram que o derramamento do esgoto atrapalhou o trânsito e provocou alagamento do calçadão. O órgão determinou que a Cagece feche o poço e repare o calçamento. Conforme o Código da Cidade, o extravasamento de esgoto é uma grave infração ambiental, com multas que variam de R$ 90 a R$ 14.400.

Em nota, a Cagece informou que enviou equipes ao local e constatou que a rede de esgoto funciona normalmente.

“A empresa seguirá em monitoramento da tubulação que passa pela Beira-Mar, a fim de atuar com as limpezas e manutenções necessárias para garantia da qualidade do serviço. Na próxima segunda-feira (29), será realizada uma vistoria técnica com teste de fumaça, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades e contribuições indevidas na rede”, explicou.

Segundo a Companhia, a ocorrência foi provocada pelo lançamento indevido de água de chuva na rede de esgoto.

De acordo com a Agefis, a Cagece recebeu 99 autos de infração entre dezembro de 2023 e abril deste ano. As autuações são referentes ao extravasamento de esgoto, incluindo o lançamento de efluentes nas vias da cidade e interferências na rede de drenagem.