Mesmo com ordem judicial, rapaz com paralisia cerebral aguarda medicamento há seis anos - TV Jangadeiro

Há mais de seis anos, uma mãe aguarda a entrega de uma medicação que pode melhorar a qualidade de vida de seu filho, que tem paralisia cerebral. Apesar da ordem judicial para fornecer o remédio, a decisão ainda não foi cumprida.

Para aliviar suas dores, o jovem precisa tomar uma medicação que custa cerca de R$ 11 mil a cada quatro meses. Além disso, ele necessita de uma neurocirurgia, que só pode ser realizada com o uso contínuo do medicamento.

A família também está solicitando ajuda para custear o procedimento cirúrgico, que tem um valor estimado de R$ 44 mil.

➡️ As doações podem ser feitas via Pix, utilizando as chaves 209.252.123-34 ou (85) 99911-9888. O nome do destinatário é Jacqueline Cavalcante Coutinho da Silva, mãe do rapaz.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que não há nenhum processo de renovação em andamento para o recebimento do medicamento. A SMS afirmou que o paciente protocolou um pedido oficial de medicamentos em 2018 e foi contemplado. No entanto, não houve solicitação de renovação periódica para a continuidade do fornecimento.

A Secretaria aguarda o envio dos documentos necessários para iniciar os trâmites de compra e entrega do medicamento.

📲 Assista ao vídeo e confira o relato.