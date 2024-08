» Jovem fica acamado após acidente de trânsito e precisa de remédio que custa R$ 78 mil

Há quase dois anos, Bruno Carneiro sofreu um acidente de trânsito enquanto pilotava uma motocicleta. O jovem teve um traumatismo craniano e, desde então, vive acamado. Ele não consegue falar, se alimenta por sonda e necessita de cuidados especiais.

Segundo os familiares, Bruno Carneiro precisa de uma medicação que custa R$ 78 mil por mês, além de uma alimentação especial no valor de R$ 500.

A família do jovem solicitou um benefício governamental para cobrir os custos, mas o pedido foi negado. Agora, eles contam com a solidariedade das pessoas para doar os itens necessários e ajudar na recuperação do rapaz.

As doações podem ser feitas via Pix, pelas chaves (85) 98890-8380 ou (85) 98760-3871. Os nomes dos destinatários são Maria Nilda Carneiro e Ana Leilla Carneiro Chagas.