De que é a preferencial? Cruzamento sem sinalização provoca acidentes diários - TV Jangadeiro

A falta de sinalização no cruzamento das ruas Júlio Verne com Outono, no bairro Parangaba, em Fortaleza, tem causado acidentes de trânsito frequentes. De acordo com os moradores, colisões ocorrem quase todos os dias nesse trecho.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Barra (@chamaobarra)

“Passaram a pista, ficou tudo bonitinho, mas a sinalização que havia aqui sumiu. Meu pai já se acidentou nesse local. É um perigo para as crianças da escola ao lado”, afirma Ivonete Lima, moradora do bairro.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que enviará uma equipe ao local para realizar uma vistoria e revitalizar a sinalização. No entanto, conforme relatos, uma equipe já foi enviada anteriormente e nada foi encontrado.