Com três filhos, dois deles autistas, mãe solo faz vaquinha para arcar com consultas e comprar alimentos - TV Jangadeiro

Ana Karine Lima, 37, vive uma situação difícil no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Mãe solo de três crianças — uma de 1 ano, outra de 2 e uma de 11 anos —, Ana tem enfrentado desafios, especialmente com os cuidados de dois de seus filhos, que são autistas e precisam de atendimento médico especializado.

Impossibilitada de trabalhar por conta das necessidades dos filhos, Ana Karine tem recorrido à solidariedade da comunidade. Além da dificuldade financeira, a dona de casa enfrenta o isolamento familiar.

A situação piora quando se leva em consideração a necessidade urgente de acompanhamento médico especializado para os filhos autistas. Eles precisam de consultas com um neuropediatra, mas Ana Karine não tem condições financeiras para custear o tratamento.

Para contribuir com doações, os valores podem ser enviados via PIX para o número: 85 99193-9641 (Ana Karine Lima). Também é possível entrar em contato com a vizinha de Ana, Dona Rosinha, pelo telefone (85) 99207-8104.