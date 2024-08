» Vitrine arranhada: crimes envolvendo turistas preocupam autoridades

Três turistas do Piauí vieram a Fortaleza participar de uma feira automotiva. Na madrugada desta quinta, eles tomaram um caminho indicado pelo GPS para chegar ao hotel em que iriam se hospedar quando passaram por uma área dominada por facção, na comunidade Oitão Preto, no Moura Brasil, e foram atacados.

Cerca de 20 tiros foram disparados contra a camionete em que estavam. Um dos passageiros foi baleado no rosto e morreu na hora. Os outros dois conseguiram escapar sem ferimentos.

Em julho, um casal de turistas foi baleado em assalto dentro de uma pousada no Cumbuco. Conforme a polícia, os assaltantes já sabiam que os viajantes portavam boa quantia de dinheiro em espécie. O homem baleado é inglês, enquanto a mulher morta é do Amapá.

Notícias como essas, de pessoas que vieram ao Ceará, seja a turismo ou a negócios, e foram alvos de criminosos, são bastante prejudiciais para o Estado.

A atividade turística é parte significativa do PIB cearense e movimenta diversos segmentos. Dados do IBGE revelam que o turismo cearense registrou o 2º maior desempenho do país em junho, na comparação com o mesmo período de 2023, ficando atrás apenas da Bahia.

Por causa disso, já viraram rotina operações policiais de grande porte para fornecer segurança a quem vem de fora do Estado durante a alta estação e nos principais pontos turísticos. Diversas modalidades de policiamento são mobilizadas, desde o Batalhão de Policiamento Turístico até o Regimento de Polícia Montada (Cavalaria).

No entanto, a proximidade de áreas dominadas pelo tráfico dos pontos turísticos é um desafio permanente às autoridades. As áreas de passeio da Beira-Mar, por exemplo, são fortemente policiadas com efetivo e equipamentos, mas basta o turista sair desse perímetro seguro para se sentir exposto. Costumo afirmar que a área litorânea é a vitrine de Fortaleza para turistas nacionais e estrangeiros. Casos como o dessa madrugada representam um arranhão nesse imaginário.