» Quem não gosta de escândalo? O do INSS é só o mais novo de uma longa tradição

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

“Minha existência é um escândalo”, disse Oscar Wilde ao criticar preconceitos na Inglaterra do Século 19. Creio que podemos parafraseá-lo e dizer que o Brasil é um escândalo. O que muda é a natureza dessa disposição ao espanto: Wilde era contestador; o Brasil é acomodado. Por aqui, o caso mais recente, o do INSS, é só mais um na extensa lista de patifarias nacionais.

As revelações de fraudes monumentais, de relações impróprias, traições, mamatas, impunidades, nepotismos, desvios, penduricalhos e negociatas em geral excita a indignação geral, fontes de um prazer vazio que se esgota em si mesmo. No fim, a execração que acompanha o escândalo é apenas o fetiche das multidões traídas, a vingança possível para as vítimas de tanta roubalheira.

Nossa indignação sempre morre de inanição: ninguém é preso ou perde a fortuna ilegítima, nem o emprego vitalício ou as mordomias. Quando se trata de políticos é até comum que sejam celebrados, eleitos e reeleitos. Começo a desconfiar que votamos assim para garantir que os escândalos se perpetuem. Qual é a surpresa com o INSS? É o mesmo pessoal de sempre agindo como antes.

Para disfarçar essa predileção por abusadores do dinheiro público, periodicamente elegemos um adversário que providenciará os seus próprios escândalos, que causarão muito barulho e nada mais. O que chamamos de polarização é, na verdade, um rodízio. No fundo, apostamos alegres na impunidade. Sem ela, como garantir os escândalos?

É algo tão pungente na cultura política brasileira que conseguimos corromper até o célebre ensinamento de Jesus: “Ai do mundo por causa dos escândalos! É necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem!” Aqui, se o sujeito é preso com dinheiro escondido, se uma autoridade surrupia joias ou decreta sigilo para gastos pessoais em Paris e adjacências, tudo é motivo para um saboroso alarido, mas aqueles que trazem os escândalos, esses se dão bem.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.