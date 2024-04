Adolescente é morto a tiros em escola municipal de Fortaleza - TV Jangadeiro

Um adolescente de 16 anos foi baleado no pátio da Escola Municipal Delma Hermínia da Silva Pereira, localizada no bairro do Passaré, na manhã desta terça-feira (23).

Segundo informações obtidas no local pela reportagem do Jornal Jangadeiro, o adolescente estava acompanhando a irmã até a escola, por volta das 7h, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

Os tiros começaram fora das dependências da escola. O jovem, identificado como Manoel Veríssimo da Silva, tentou buscar abrigo na unidade de ensino, mas acabou sendo alcançado e morto.

Conforme a apuração da nossa equipe, ele teria sido expulso da instituição devido ao comportamento e por estar envolvido em confronto com outro ex-aluno. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas ao local do crime.

A Secretaria Municipal da Educação informou que está seguindo rigorosamente todos os protolocos previstos para o atendimento da comunidade escolar neste momento. As aulas foram suspensas.

“A SME está empenhada em promover a prevenção e o acolhimento de estudantes diante de situações de violência, como parte de uma política pública municipal integrada. A política abrange diversas áreas, incluindo juventude, educação, direitos humanos, saúde e outras frentes de atuação”, diz a nota.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou em nota que a segue investigando as circunstâncias do homicídio a cargo da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas da Polícia Civil.