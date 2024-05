Passagem de ônibus entre Maranguape e Fortalezafica R$ 2,60 mais barata

A passagem do transporte regular metropolitano de Maranguape a Fortaleza ficou R$ 2,60 mais barata, o que representa uma redução de 24%. A tarifa, que antes custava R$ 10,75, agora passa a ser de R$ 8,15.

A redução é resultado de uma licitação da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e pelo Governo do Estado.

Durante os estudos para elaboração do edital de licitação, os técnicos da Arce analisaram e constataram a necessidade de mudança do município de Maranguape do quinto para o quarto anel viário da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), resultando em uma diminuição da tarifa. A RMF é dividida em seis anéis tarifários.

“O serviço de transporte é basilar para o cidadão. Portanto, temos a responsabilidade de realizar uma gestão com foco na qualidade, na segurança e na continuidade. Com a realização da licitação, ficará mais fácil gerir o serviço de transporte na RMF”, explicou o presidente do Conselho Diretor da Arce, João Gabriel Rocha.