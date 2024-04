52% dos brasileiros têm pouco ou nenhum receio de perder o emprego - TV Jangadeiro

Enquanto alguns trabalhadores não conseguem dormir preocupados em perder o emprego, outros têm pouco ou nenhum medo de serem demitidos. Essa é a realidade revelada por uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo o levantamento, 52% dos brasileiros declaram ter pouco ou nenhum medo de perder o emprego, enquanto 15% demonstram um medo médio e 31% relatam grande medo.

Estas Pessoas estão confiantes na estabilidade de seus empregos ou estão otimistas em relação ao cenário econômico?

“Isso é reflexo tanto de uma maior segurança no seu próprio emprego, como também da expectativa de encontrar postos de trabalho, caso perca o seu emprego atual”, explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, em entrevista ao Brasil 61.

O receio de desemprego varia segundo a idade, renda familiar e nível de escolaridade. Conforme a pesquisa, 20% dos indivíduos com idade entre 16 e 24 anos não demonstram nenhum medo de perder o emprego. Essa proporção aumenta com a idade, alcançando 54% entre os indivíduos com 60 anos ou mais.

Além disso, 45% daqueles que recebem mais de cinco salários mínimos não têm qualquer temor de perder o emprego. No entanto, essa porcentagem diminui com o nível de escolaridade, chegando a 27% entre aqueles que ganham até um salário mínimo.