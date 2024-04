Venda de cigarro eletrônico continua proibido no Brasil, decide Anvisa - TV Jangadeiro

A venda, fabricação, importação e propaganda de cigarros eletrônicos permanecem proibidas no Brasil, de acordo com decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O órgão regulador também proibiu o transporte e o armazenamento dos vapes, como são popularmente conhecidos. Quem descumprir a determinação pode ser multado. Embora a comercialização do produto seja proibida no país desde 2009, é comum encontrá-lo em lojas físicas ou digitais.

A agência preparou um relatório que analisou o impacto da proibição no país e a situação em outros países onde a venda é permitida. O documento apresenta as seguintes considerações:

– Aumento do tabagismo entre jovens em países como EUA e Reino Unido, após a legalização, gerando uma crise de saúde e demandando revisão da liberação.

– Potencial de dependência dos cigarros eletrônicos é comparável ao do tabagismo comum; vapes podem conter até 20 vezes mais nicotina.

– Falta de estudos de longo prazo sobre os riscos dos cigarros eletrônicos, incluindo a preocupação com a EVALI (lesão pulmonar aguda), que já causou mais de 70 mortes nos EUA.

– Possíveis impactos negativos na política antitabagismo do Brasil devido ao aumento previsto no consumo de tabaco com a popularização dos cigarros eletrônicos.