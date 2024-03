Veja o que abre e o que fecha no feriado da Paixão de Cristo - TV Jangadeiro

O Brasil celebra o feriado da Paixão de Cristo nesta sexta-feira (29), por isso alguns estabelecimentos comerciais alteraram seu funcionamento em Fortaleza.

CORREIOS

As unidades dos Correios estarão fechadas. O atendimento retorna no sábado (30).

COMÉRCIO

O comércio estará fechado na Sexta-Feira da Paixão.

BANCOS

As agências estarão fechadas e o vencimento dos boletos será adiado.

SUPERMERCADOS

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que os supermercados irão funcionar normalmente no feriado.

METRÔ

Na sexta-feira, as linhas de Fortaleza terão horários especiais, e os VLTs de Cariri e Sobral não têm funcionamento. No sábado, a operação volta à sua programação normal

LINHA SUL: De 5h30 até próximo de 19h, com intervalos de 30min entre as viagens, em todas as estações.

LINHA NORDESTE: De 5h30 até próximo de 18h, com intervalos de 37min entre as viagens, em todas as estações.

LINHA OESTE:

Saindo da estação Caucaia: 05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45.

Saídas da estação Moura Brasil: 06:15, 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.

CENTRO FASHION

Devido ao feriado da Sexta-feira Santa (29), o Centro Fashion estará fechado. O local retornará ao horário normal de funcionamento, das 9h às 19h, no dia 30 de março.

SHOPPING IGUATEMI

Nesta data, as operações de alimentação e lazer, além de supermercados funcionarão em horário normal. O cinema segue o fluxo de atendimento, com sessões a partir das 13h.

Casa lotérica, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e CLDO estarão fechados.