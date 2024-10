» Saiba como utilizar a academia ao ar livre da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza

Já pensou em treinar musculação gratuitamente e com vista mar? No início do mês de outubro, uma academia ao ar livre inaugurou na faixa de areia da avenida Beira-Mar, próximo à Praia de Iracema. O uso é gratuito mediante agendamento.

O espaço conta com diversos equipamentos para a prática de exercícios, como piso emborrachado, halteres, bancos declinados, rack para agachamento e mais. Para a maioria dos treinos, os equipamentos dão conta. A Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza dispõe de dois profissionais de educação física e dois estagiários que prestam apoio, no local, aos usuários.

COMO AGENDAR?

O agendamento deve ser realizado com 24 horas de antecedência no aplicativo Mude. Os horários disponíveis vão das 6h às 10h, e das 17h às 20h. No app, é possível selecionar o horário da aula que você deseja treinar – por dia, são oito, com duração de 45 minutos cada. A cada aula são 30 vagas, limitadas para não ocorrer lotação. É importante ressaltar que, em caso de não comparecimento à aula, o agendamento deve ser cancelado para evitar bloqueio do aplicativo.