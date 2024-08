» Pintura neonatal ajuda no parto e aproxima mãe e filho

Para muitas um sonho, para outras, nem tão desejado assim. No Brasil, a gravidez tem sido adiada e muito bem planejada por cada vez mais mulheres. Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos (SEADE), a quantidade de gestantes com mais de 40 anos subiu 64% entre 2010 e 2022. Um dos principais motivos é o desejo de trabalhar e aproveitar mais a vida sem a responsabilidade do herdeiro.

Muito idealizada com um lindo momento, a gravidez também dá um “frio na barriga” em muitas mulheres que se atrevem a pensar lá na frente: o parto é algo temido. Dor, ansiedade, demora. Só de pensar, é capaz de fazer mulheres “saírem correndo” com “frio na espinha”, mesmo sem ter experimentado uma peridural.

A boa notícia é que uma técnica de maternidade ajuda a contornar os obstáculos e facilitar este momento tão marcante na vida de uma família. Ela envolve, arte, carinho e muita empatia: é a pintura neonatal. A técnica consiste em desenhar na barriga da grávida algo que remeta o bebê – e isto é a mamãe que decide.

A enfermeira Nayana Rios explica que esta arte aproxima a mãe e o filho, mesmo que ainda na barriga: “é um momento que a gente une o lúdico ao científico, e aí ela pode ter uma aproximação,, um fortalecimento do vínculo dessa mãe com esse bebê mesmo antes do nascimento.” O procedimento é muito aplicado para realizar indução de parto, em que a pintura simula a posição que o feto está na barriga da mãe, provocando hormônios que facilitam a saída do bebê. “É um processo que a gente acredita que traz mais humanização a esse gestação, e que também fortalece esse vínculo de mãe e bebê.”, conta Nayana.