» No dia dos pais, Fiuk expōe na internet que Fábio Júnior ‘não quer saber’ dele

No último dia 11 de agosto foi comemorado o Dia dos Pais, e entre muitas homenagens presentes na internet, a de Fiuk foi diferente e chocou o público.

“Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, escreveu o Fiuk em post nas redes sociais.

A publicação dedicada ao pai, Fábio Jr. também contou com diversas fotos de momentos carinhosos entre pai e filho. Apesar disso, vale ressaltar que relação conturbada entre os dois não é de hoje: durante um reality show, Fiuk afirmou que antigamente não queria atuar e nem cantar, porque isso o lembrava o pai, com quem não queria se parecer por estar magoado com o fato de ele não ser presente em sua vida.

Após a publicação, alguns internautas afirmaram que o texto que Fiuk utilizou foi retirado da internet, já que, ao colocar a mensagem no buscador da web, ela aparece completa em um site com ideias de mensagem para pai ausente.