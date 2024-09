Estação da Luz: Transformando vidas com amor e solidariedade - TV Jangadeiro

No coração do Eusébio, a Associação Estação da Luz é mais do que uma organização; é um verdadeiro farol de esperança que vem impactando vidas através da educação, cultura, esporte, saúde e solidariedade. Fundada em 12 de fevereiro de 2004 por um grupo de voluntários, a instituição surgiu com o propósito de promover paz, fraternidade e resgatar valores essenciais como respeito, amor e verdade. Com início modesto, atendendo 36 pessoas, hoje a associação alcança mais de 1.300 beneficiários, ampliando sua atuação para transformar realidades.

A Estação da Luz é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, e seu trabalho se fundamenta no Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos (PSSEVH). Desenvolvido na década de 60 sob a orientação do educador indiano Sathya Sai Baba, o programa foca em cinco pilares: Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-Violência. Essa abordagem inovadora busca extrair e manifestar os valores humanos inerentes a cada pessoa, enfrentando desafios como bullying, evasão escolar e desmotivação, e engajando famílias no processo de formação integral.

Para muitas famílias, a Estação da Luz é um ponto de apoio e transformação. Angela, mãe de cinco filhos, destaca o impacto da associação em sua vida: “Aqui é como uma segunda casa. O carinho, o cuidado e o desenvolvimento das crianças são inspiradores.” O acolhimento vai além do atendimento básico, criando um ambiente seguro onde crianças e adolescentes podem crescer e se desenvolver plenamente, construindo laços afetivos que perduram.

O grande desafio da Estação da Luz é levar sua mensagem de paz e solidariedade além dos seus muros. A equipe se dedica a disseminar os valores que acreditam, na esperança de que cada semente plantada floresça e se espalhe pela comunidade. O objetivo é que o impacto da associação ultrapasse as barreiras da instituição e toque a vida de cada pessoa que se conecta com sua missão de promover a excelência humana e acadêmica.

Com um legado de compromisso social, a Estação da Luz continua a brilhar e inspirar todos ao seu redor. A cada dia, a organização reafirma que, onde há amor e solidariedade, há sempre a possibilidade de construir um futuro melhor. Iluminando caminhos e resgatando valores, a Estação da Luz segue transformando vidas e mostrando que, com dedicação, é possível fazer a diferença na vida de quem mais precisa.