No coração do Ceará, onde as tradições se entrelaçam com a contemporaneidade, uma nova exposição promete destacar o vigor cultural e econômico de uma das expressões mais autênticas do estado: o artesanato. De 3 de agosto a 25 de outubro, o Museu de Arte da UFC (MAUC) será o palco da “Exposição Entre Linhas e Agulhas: Rendas Contam Histórias do Ceará”, uma iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil.

A exposição é mais do que uma simples mostra de arte; é uma celebração da habilidade e da resiliência de milhares de artesãs cearenses, cuja dedicação transforma fios e agulhas em narrativas vivas. A Terrartesã, organização que conecta 17 associações de artesãos e mais de 240 artesãs fornecedoras, desempenha um papel fundamental nesse evento, evidenciando como o artesanato pode ser um alicerce econômico e social para as famílias do estado.

Annette de Castro, co-fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, ressalta a importância de preservar e valorizar essa forma de arte que, apesar de sua relevância, ainda luta contra a falta de visibilidade e apoio. “A exposição não apenas traz à tona os acervos preciosos da Casa José de Alencar e da Ceart, mas também expõe as origens e as especializações regionais das nossas artesãs. Mostramos como o artesanato pode se tornar uma nova ocupação e um meio de geração de renda para aqueles que estão dispostos a aprender,” afirmou.

O impacto dessa arte vai além das mãos que a criam. Programas como o Vozes da Liberdade, que oferece capacitação em renda Tenerife para mulheres egressas do sistema prisional, ilustram o poder transformador do artesanato. Com 93 mulheres já certificadas pela Ceart, o programa não só oferece uma nova perspectiva de vida para essas mulheres, mas também impacta indiretamente centenas de outras pessoas.

O artesanato cearense, uma manifestação cultural com raízes profundas, também é um pilar econômico. Com uma estimativa de 100 mil artesãos em todo o estado, o setor contribui significativamente para a geração de emprego e renda. Iniciativas como a Terrartesã e o programa Vozes da Liberdade mostram que, com apoio e reconhecimento, o artesanato pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social.

O Protagonismo feminino no artesanato

Há 11 anos, em Brasília, um pequeno grupo de 40 mulheres ousou sonhar grande. O que começou como um encontro para discutir o papel das mulheres na sociedade evoluiu para o que hoje é o Grupo Mulheres do Brasil, uma rede extensa de 130 mil mulheres espalhadas por todos os estados brasileiros e mais de 25 países. Essa rede é um exemplo do protagonismo feminino, que se reflete também no fortalecimento do artesanato cearense.

O Grupo Mulheres do Brasil acredita que, quando mulheres se unem em prol de uma causa, a transformação é inevitável. Seu trabalho abrange desde o combate à violência contra a mulher até o apoio à saúde pública, passando pela valorização do artesanato como expressão cultural e econômica. Durante a pandemia, o grupo mostrou sua força ao alcançar 100% dos municípios brasileiros com campanhas de conscientização sobre a vacinação.

Agora, com o programa Unidos Pela Saúde, em parceria com o BNDES, o grupo está focado na erradicação do HPV nos municípios cearenses. Esse é apenas um dos muitos exemplos de como o grupo tem usado seu protagonismo para criar um Brasil mais justo e de igualdade.