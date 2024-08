» Cearense “Arraia” mescla forró e cultura pop em suas artes

Você consegue imaginar o que Pokémon e Naruto têm em comum com nosso clássico forró? Não apenas com o ritmo, mas com toda a cultura do nordeste. Felipe, mais conhecido como “Arraia”, conseguiu juntar os dois lados do seu coração: “nordestinidade” e o “geek verso”.

O jovem por trás das artes que chamam atenção se chama Felipe Barreto, um cearense, estudante de Audiovisual na Universidade Federal do Ceará, que traça seu caminho nas artes pensando primeiro com o coração. Felipe faz o que ama. E seu coração pulsa por Russas, pela família e pela cultura pop. É um ilustrador desde criança, quando fez “garranchos” de personagens de Dragon Ball e, de cara, ganhou um concurso de escola.

Atualmente, Arraia já tem reconhecimento de artistas que admira e dupla presença no maior evento geek do norte e nordeste. Mas uma da coisas que mais é presente na sua rotina de artista são os admiradores. Quem bate o olho no fruto da criatividade de Arraia quer ter um exemplar em casa. A maioria, tem no coração a mesma paixão do artista.

“É surreal, sabe? [..] é algo que eu não consigo resumir em palavras. Eu acho que é um sentimento sabe? E é um sentimento bom. Eu acho que se eu puder resumir em qualquer coisa é um sentimento bom, é felicidade.“, conta.

Mas o início de tudo isso começou longe da capital Fortaleza, onde mora atualmente. Em Russas, interior do Ceará, foi que Felipe começou a escutar o que seria inspiração no futuro, o forró. E nada disso se tornaria tão especial se, a 166 quilômetros de Fortaleza, não fosse sua casa.

Apesar de estar na capital, todos os dias, utiliza as lembranças dos tempos de interior com sua família como inspiração. Felipe, antes de artista, é filho, irmão, neto. E lembre deste: neto de Mazé, que é seu fôlego para continuar desenhando.

“A minha casa é russas. É as lembranças que eu tenho da minha mãe, da minha avó, do meu avô, da minha prima Luciana, do meu irmão Raul. Então toda vez que eu desenho algum personagem com alguma música é porque eu lembro dessas pessoas escutando tal música. Eu lembro de sábado de manhã minha mãe ligando o som. Eu lembro de sair com meu irmão e a gente estar no meio do centro de Russas e tocar alguma música.”, relembra.

Sábados de manhã e idas ao centro de Russas com o irmão foram responsáveis pelo nascimento de Arraia. Um artista cearense que encanta não apenas pelo talento com a arte, mas também orgulha e representa os que têm o coração cá e lá. E sentem saudade.