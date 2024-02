Viih Tube surpreende com visual novo: "Libertador" - TV Jangadeiro

Em sua nova versão como mãe e empresária, Viih Tube decidiu mudar de visual e arrancou suspiros nas redes sociais, inclusive do marido, Eli. O vídeo do resultado da transformação, publicado nesta quinta-feira (8/2), recebeu mais de 7,6 mil comentários e 330 mil reações em pouco mais de uma hora.“Uma nova mulher! O loiro voltou. Ai que libertador esse corteeeeeee”, escreveu ela na legenda. Na postagem, o maridão babou: “Uma gostosa passando no meu feed”, escreveu ele.

Amigos famosos da influenciadora também se manifestaram sobre a mudança: “Que gataaaaaaa!!!! Amei!!!”, elogiou Flávia Viana. “Perfeeeeita”, declarou Gabi Martins. “Que maravilhosaaaaaa, amiga”, postou Evelyn Regly. Os fãs de Viih Tube reagiram: “O problema é que você fica linda de qualquer jeito, Viih. Ficou top, superprático. Queria ter coragem”, escreveu uma. “Conseguiu ficar ficar ainda mais gataaaaaaaaaa! Eu tava tão ansioso por esse vídeo!”, comentou outro. “Eu nem tava preparada. Ficou perfeita”, postou uma terceira. “Todos os cabelos combinam com você”, garantiu mais uma.