Lore Improta se fantasia de palhaço para curtir trio elétrico de Léo Santana - TV Jangadeiro

Foliã raiz, Lore Improta se fantasiou pelo segundo ano seguindo, para curtir o trio elétrico do maridão. Na última terça-feira (6/2), no quarto dia de pré-folia em Salvador, ao lado de amigos e influencers, ela se divertiu na festa Pipoco, comandada por Leo Santana. Os amigos da dançarina entraram na onda e também se fantasiaram de palhaços, inclusive a influenciadora digital Thaynara OG.

Lore percorreu o circuito Orlando Tapajós no chão, perto do trio, em uma área reservada para convidados, imprensa, fotógrafos e cinegrafistas. No ano passado o grupo escolheu como tema “esqueletos”. No Instagram, os papais da pequena Liz, brincaram quando chegaram em casa. Lore, com o rosto todo borrado de maquiagem disse que nem foi ao banheiro durante a festa, disse: “Eu não mijei uma vez porque toda vez que eu pulava, toda mijada”.