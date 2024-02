Ana Castela lamenta morte de cadela que a acompanhava desde criança - TV Jangadeiro

Ana Castela se despediu de sua melhor amiga, a cachorrinha Joaninha, através de um emocionante vídeo e uma nota compartilhada em suas redes sociais. Nas fotos postadas no Instagram, Ana relembrou momentos especiais ao lado de Joaninha e expressou sua tristeza pela partida da amiga de quatro patas.

Joaninha enfrentava problemas nos rins e no fígado, passando por tratamentos e procedimentos para aliviar seu sofrimento. A cantora destacou a luta da cachorrinha e expressou sua gratidão por cada momento compartilhado. Ana mencionou que Joaninha não está mais sofrendo e expressou seu cuidado contínuo com José, outro membro canino da família.

Chorando, Ana ressaltou a importância dos animais de estimação, afirmando que um cachorro é um verdadeiro amigo de quatro patas, muitas vezes superando as relações humanas. Ela não se importa com quem possa achar “bobagem” chorar por um cachorro, pois para ela, Joaninha era mais do que um animal de estimação; era uma amiga leal e amorosa.