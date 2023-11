Bruna Biancardi anuncia fim de seu relacionamento com Neymar - TV Jangadeiro

Bruna Biancardi confirmou, nesta terça-feira (28), que seu relacionamento com Neymar chegou ao fim. A influenciadora ainda pediu por meio de seus stories que os fãs parem de associá-la ao jogador. O anúncio do término acontece logo depois de outras polêmicas do craque virem à tona.“Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, afirmou.

Ela ainda garantiu manter uma relação cordial com o ex-noivo pela filha deles: “Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”. Bruna e Neymar começaram a namorar em 2021, quando a modelo foi vista visitando o atleta em Paris, onde ele morava na época, mas só oficializaram a relação no início de 2022.

No mesmo ano, passaram por término marcado por especulações de traição negadas por Bruna. O ex-casal reatou em janeiro de 2023. Quatro meses depois, anunciaram que Bruna estava grávida do jogador. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”, escreveram na ocasião.

A gravidez foi marcada por polêmicas, incluindo uma suposta traição do atleta com Fernanda Campos. Após os boatos virem à tona, Neymar publicou um texto pedindo desculpas públicas à namorada. Sem citar nominalmente a palavra “traição”, ele se desculpou pela “exposição” e ataques que ela havia sofrido. Após um concorrido chá de revelação, Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que o nome da sua filha será Mavie. A bebê nasceu no dia 5 de outubro de 2023. O atleta não estava presente no parto, mas recebeu a autorização do clube Al-Hilal para viajar ao Brasil após o nascimento de Mavie.