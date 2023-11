Luísa Sonza revela que ainda sente ciúmes de Whindersson Nunes: "Sou apaixonadinha" - TV Jangadeiro

Durante sua participação no canal de Bianca DellaFancy, Luísa Sonza decidiu falar sobre seu ex-marido, Whindersson Nunes. A cantora revelou que ainda sente ciúmes do influencer e que ele foi o grande amor de sua vida. Luísa também contou que ainda conversa com Whindersson. “A gente se fala sempre, sou apaixonadinha (por Whindersson). Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, acho que isso não é novidade pra ninguém. A gente se dá super bem”, disse.

“Anteontem liguei pra ele e ele não me atendeu. Aí no outro dia mandei áudio e ele ainda me ignora. Aí liguei pra ele e perguntei: ‘O que você estava fazendo que não me atendeu?’. Aí ele falou: ‘Não estava te ignorando não, estava com uma menina'”, contou dando detalhes do ciúmes que sente. “A gente casou, ficou cinco anos juntos, foi meu relacionamento mais longo. Então fica marcado (…) Tem gente que amanhece com você. Tem gente que é o seu amanhecer. Tem gente que acontece e nada a ver. Tem gente, e tem eu e você”, brincou Sonza fazendo referência a sua música ‘Iguaria’.