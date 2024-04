Tande, do Vôlei, recebe alta 5 dias após ser internado por sofrer um infarto - TV Jangadeiro

Nesta quarta-feira (17/4) ,o ex-jogador de vôlei Tande, de 54 anos, recebeu alta de um hospital que estava, no Rio de Janeiro, após ficar cinco dias internado por conta de um infarto que sofreu na semana passada. A informação foi confirmada pela assessoria do atleta.”Ele vai ter alta agora. Os médicos acabaram de liberar” disse a equipe do ex-jogador de vôlei. Nesta semana, ele publicou um vídeo contando exatamente o que aconteceu.

O infarto ocorreu na última sexta-feira (12/4), tendo 98% de entupimento de uma veia principal do coração e mais duas com 78% e 73%. Ele confessou que estava sem cuidar do corpo há quatro anos.