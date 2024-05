Servidores do Hospital Universitário e da Maternidade Escola da UFC entram em greve - TV Jangadeiro

Os funcionários do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac) estão em greve desde a última terça-feira (6). Entre os setores afetados, estão as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), centros cirúrgicos e atendimentos de emergência, que funcionam de forma parcial.

A categoria, que é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Ceará (Sintsef-CE), reivindica melhoria nas condições de trabalho, reestruturação das carreiras e reajuste salarial mínimo de 14,7%, .

Ainda na segunda-feira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) convocou uma reunião entre os representantes da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), da Ebserh e do Governo Federal.

Durante o encontro, foi apresentada uma proposta de aumento de 3,09% sobre salários e alguns benefícios, além de 20,58% no auxílio-alimentação e a manutenção de cláusulas sociais, mas a proposta foi rejeitada.

O início das paralisações foi suspenso apenas no Rio Grande do Sul devido à situação de emergência climática e sanitária, conforme o TST.

OUTRO LADO

Uma nova audiência de mediação e conciliação foi realizada pelo TST sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) nesta quarta-feira (8). Entre as propostas apresentadas, estão:

– Aumento do auxílio-alimentação para R$ 800,00 de imediato e para R$ 1.000,00 em março de 2025, o que significa um aumento total de 51,49%;

– Ampliação do auxílio-creche em 126,63%;

– Conceder reajuste de 5,52% para o auxílio-saúde, equivalente ao INPC Saúde;

– Manutenção dos 38 itens sociais já aceitos;

“A Ebserh reforça seu empenho em manter o diálogo e a transparência visando a conclusão do acordo coletivo.”, informou em nota.

Sobre o funcionamento do Complexo Hospitalar da UFC, a Ebserh afirmou que as escalas profissionais estão sendo planejadas de forma a manter os serviços essenciais em funcionamento, preservando a assistência hospitalar da unidade de saúde.