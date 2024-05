“Será 2 vezes o que investimos na Beira-Mar”, diz Sarto sobre obras nas orlas Pirambu-Barra do Ceará

O prefeito José Sarto anunciou que o investimento para o Píer 12, projeto que irá requalificar as orlas da Avenida Leste-Oeste, Vila do Mar e Barra do Ceará, será duas vezes o que foi investido para requalificação da orla da Beira-Mar.

“Vamos investir duas vezes o valor que investimos na Beira-Mar. Na Beira-Mar, nós investimos R$ 120 milhões. Lá, nós vamos investir R$ 240 milhões para transformar a realidade daquela área da cidade e tornar a Fortaleza uma só Fortaleza”, disse o prefeito durante a primeira edição do projeto Prefeitura Chega Junto, no bairro Conjunto Esperança, neste sábado (4).

A ordem se serviço para a primeira etapa das obras foi assinada nesta sexta-feira (3), no bairro Pirambu. As obras, que serão executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), terão duração de seis meses.

Na primeira etapa, será construída uma Via Paisagística, com a instalação de piso intertravado, que vai permitir o acesso entre as praias, além de facilitar o tráfego e permitir a criação de uma ampla praça, estimulando o desenvolvimento de atividades econômicas e o convívio social.

As intervenções abrangem a Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste) e a Via Paisagística do Vila do Mar, com início na Areninha no Pirambu até a orla do Beira-Rio (Barra do Ceará).

A segunda etapa será de urbanização do espigão existente no Pirambu com a instalação de uma pista de skate park, street e pump track como principal atrativo. Além disso, serão instalados equipamentos de esportes náuticos, jardins sensoriais, pista de corrida e bicicleta, playgrounds naturalizados, anfiteatro ao ar livre, mirantes, dentre outros equipamentos. Banheiros e quiosques comerciais serão adicionados posteriormente.

Também está prevista a criação de estacionamento com 42 vagas para veículos, manutenção do calçadão existente em Pedra Cariri e criação de ciclofaixas.