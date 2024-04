Quer aprender um novo idioma de graça? Fortaleza Bilíngue está com inscrições abertas para cursos - TV Jangadeiro

Chegou a sua chance de aprender um novo idioma e acrescentar no seu currículo ou até fazer a tão sonhada viagem para o exterior sem passar perrengue. O programa Fortaleza Bilíngue está com inscrições abertas para os cursos presenciais e gratuitos em maio. Ao todo, são ofertadas 300 vagas para os seguintes cursos:

– Espanhol básico para o turismo;

– Inglês básico para o turismo;

– Inglês para o mercado de trabalho;

– Introdução à língua alemã;

– Introdução a língua japonesa;

– Espanhol para iniciantes;

– Francês para iniciantes.

As inscrições para os cursos de maio seguem abertas até o dia 24, e devem ser realizadas exclusivamente no site do Fortaleza Bilíngue: bilingue.fortaleza.ce.gov.br

Os cursos são ministrados na Embaixada Bilíngue, localizada na Avenida Padre Tomás, número 610, no bairro Aldeota.

🏃‍♂️ Corre para se inscrever e manda a matéria para aquele amigo que quer aprender um idioma novo com você!